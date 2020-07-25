Avrupalı parlamenterlerden Çin’e Hong Kong mektubu: Ülkemizdeki hakları ihlal ediyor

Avrupa’dan sekiz ülkenin parlamentosu dış ilişkiler komiteleri tarafından Çin hükümetine gönderilen mektupta, Çin’in Hong Kong’da uygulanan güvenlik yasasının ülkelerindeki “temel insan haklarını” ihlal ettiğini öne sürdü.

Almanya, İngiltere, Belçika, Letonya, Norveç ve Avrupa Parlamentosu’nun dış ilişkiler komiteleri başkanları tarafından imzalanan metinde Çin’in Hong Kong halkına danışmadan ulusal güvenlik yasasını dayattığı ve bu yüzden Avrupa kamuoyunun güvenini yitirdiği kaydedildi.

Avrupalı parlamenterler Hong Kong ulusal güvenlik yasasının kentin kendi kurumları tarafından hazırlanmadığını, Pekin tarafından dayatıldığını belirterek yasanın “1984 Çin-İngiltere ortak deklarasyonunun ihlali” olduğunu öne sürdü.

Mektupta yasanın Hong Kong baş yöneticisine yargıçları atama yetkisi vererek kentteki yargı bağımsızlığını baltaladığı da ileri sürülerek bunun temel haklar ile ticari istikrarı tehdit ettiğini savunuldu.

Mektupta “Hong Kong’un özerkliği ve bağımsız yargısı on yıllardır kişisel hakları ve özgürlükleri temin etmiş ve bu toprakları uluslararası ticaret sisteminde bir önemli bir kilit taşı haline getirmiştir. Hakları ve Hong Kong’un önemi göz önünde bulundurulduğunda bu yalnızca iç işleri olarak görülemez. Yasal bağlayıcılığı olan bir anlaşmanın ihlali ve hukukun üstünlüğünün altının oyulması aynı zamanda uluslararası anlaşmalara giren ülkeler arasındaki iyiniyetin de altını oyar” denildi.

Mektupta Hong Kong ulusal güvenlik yasasının 38’inci maddesinin “diğer ülkelerin egemenliğini ihlal etmeyi amaçladığı” ileri sürüldü.

Avrupalı parlamenterler yasanın sözkonusu maddesinin Hong Kong ya da Çin’den olmayan, “bölge dışından” yabancılara da yaptırım öngördüğünü belirtti.

Mektupta “(Yasa) sınırötesi yargı iddiasıyla bizimki gibi insan haklarına yüksek değer veren ülkelerdeki ifade özgürlüğünü ihlal etmektedir” denildi.

Mektupta Çin’in Avrupa ile ilişkilerini düzeltmek için sözkonusu yasayı geri çekmesi istendi.