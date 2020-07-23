Avrupa Parlamentosu Başkanı’ndan ortak bütçeye eleştiri

Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli, AB liderlerinin üzerinde uzlaşmaya vardığı koronavirüs kurtarma programı ve AB'nin 2021-2027'deki bütçesini belirleyecek "Çok Yıllı Mali Çerçeve" konusunda basın toplantısı düzenledi.

750 milyar avroluk kurtarma paketi konusunda uzlaşılmasını olumlu karşıladıklarını belirten Sassoli, AB’nin gelecek yıllardaki 1,1 trilyon avroluk ortak bütçesiyle ilgili olaraksa bazı kesintilerin “haksız” olduğunu dile getirdi.

Sassoli “Masada bir öneri var ama biz her şeyden öte haksız olduğuna inandığımız bazı kesintilere yanıt verecek şekilde bunu iyileştirmek istiyoruz” dedi.

Bütçede AP önceliklerinin yerine getirilmesi gerektiğini söyleyen Sassoli "Araştırma ve gençlerin eğitimine yönelik Erasmus programlarının bütçesinde kesinti yapamayız" diye konuştu.

Gelecekteki bütçede, iklim değişimiyle mücadele, dijitalleşme ve göç alanlarına da yeterince kaynak sağlanması gerektiğini belirten Sassoli, liderlerin uzlaştıkları paketi geliştirmeyi istediklerini söyledi.

AB yasalarına göre gelecek yılın ortalarında üye ülkelere sağlanacak kurtarma paketinin de Avrupa Parlamentosu tarafından onaylaması gerekiyor. Sassoli kurtarma paketi ve AB’nin gelecek bütçesi için nihai oylamanın birkaç ay içinde yapılacağını söyledi.

Öte yandan İkinci Dünya Savaşı’nın ardından en büyük resesyonun yaşandığı Avrupa’da hükümetler paketin gecikmesinin, etkisini yitirmesine neden olacağını belirtiyorlar.

Reuters’ın haberine göre AB Liderler Zirvesi’nde "insan hakları ve basın özgürlüğü ihlalleri" nedeniyle Macaristan ve Polonya gibi ülkelere verilecek kurtarma fonlarının sınırlandırılmasına dair yeni bir mekanizma kurulması konusunda da karar çıkmadı.

Sassoli zirvenin sonuç bildirisine atıfta bulunarak “İlkelerin sadece lafta kalmasıyla tatmin olamayız” diye konuştu.