Amazonlar yanmaya devam ediyor

Brezilya Ulusal Uzay Enstitüsü, uydu görüntüleri vasıtasıyla Amazaon Bölgesi’nde 2020 yılının Temmuz ayında 6 bin 803 orman yangını tespit edildiğini açıkladı. Bu sayı 2019 yılında 5 bin 318 idi.

Euronews'un haberine göre uydular sadece 30 Temmuz günü Amazon bölgesinde bin 7 orman yangını tespit ederken, Greenpeace örgütü bunun 2005 Temmuzu'ndan bugüne dek yaşanan en kötü gün olduğunu bildirdi.

2019’un Amazonlar’daki orman yangınları açısından yıkıcı bir yıl olması nedeniyle Brezilya’nın sağcı Jair Bollsonaro yönetimi üzerinde kurulan uluslararası baskıya rağmen yangınların artmasının daha da endişe verici olduğu belirtiliyor.

Orman yangınlarının başlıca nedeni olarak, tarım, hayvancılık ve madencilik için yasa dışı alan açma faaliyetleri gösterilirken, çevre örgütleri Bolsonaro’yu ormansızlaştırmayı teşvik etmekle suçluyor. Bolsonaro’nun baskılar sonucunda yangınlarla mücadele için orduyu görevlendirmek gibi adınlar atmak zorunda kaldığı, ancak yangınların ve ormansızlaşmanın gerçek nedenleriyle mücadele etmediği iddia ediliyor. Bolsonaro’nun Brezilya’nın çevre koruma kurumu Ibama’nın bütçesi ile kadro ve program sayılarını da azalttığına dikkat çekiliyor.

Amazonlarda yangın mevsimi Haziran’dan Ekim’e kadar devam ederken, 2020 yılının ilk ayında toplam 3 bin 69 kilometrekare ormanlık alanın yandığı ve bunun kayıtların tutulmaya başlamasından bu yana gözlemlenen en yüksek ormansızlaşma olduğu belirtiliyor.