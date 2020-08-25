Almanya Türkiye'nin Libya'ya Airbuslarla silah taşımasını tartışıyor

Almanya bu gece ARD'de (Alman Kamu Yayıncılığı Ortak Konsorsiyumu) yayımlanacak haberi bekliyor. Farklı yayın organlarında yayınlanan ilk bilgilere göre Stern, ARD, Fransız - Alman ortak kanalı Arte, İspanyol El Diario gazetesi ve Hollandalı "Lighthouse Reports" grubunun katılımıyla yapılan araştırmalar sonucunda Türkiye'nin Libya'ya Airbus uçaklarla en az 11 sefer yaparak silah ve paralı asker taşıdığı tespit edildi.

Spiegel'de yayımlanan habere göre A400M tipi Airbus uçaklarla Libya'ya silah taşınması Birleşmiş Milletler kararına aykırı fakat Airbus bu konunun kendileriyle ilgili olmadığını söylüyor.

Almanya'da konu Türkiye'nin BM kararlarını delerek Libya'ya silah taşıması dışında, Airbus'ın Türkiye'ye servis vermeye devam etmesi üzerinden tartışılıyor.

Airbus sözcüsü, bir NATO üyesi olarak Türkiye'nin Almanya, Fransa ve diğer AB ülkeleriyle birlikte A400M programının kurucu ortaklarından biri olduğunu söyledi. Türkiye'nin şimdiye kadar bu modelden 9 adet aldığı ve onuncunun teslimatının beklendiği belirtiliyor.

Airbus sözcüsü, tüm teslimatların kanunlara uygun olduğunu, uçaklara sözleşmeye göre bakım hizmeti verilerek yedek parça temin edileceğini söyledi ve "bir ülkenin hangi malzemeyi hangi araçlarla nereye taşıdığı Airbus'ın inisiyatifinde olan bir konu değildir" dedi.

Kısa bir süre önce Alman Dışişleri Bakanı Maas, Libya'ya dönük BM kararı olan silah ambargosunu kırmaya devam eden şirketlere yaptırım önerirken, Dışişleri Bakanlığı, A400M'nin iç savaş halindeki ülkelerde uçuşlarıyla ilgili "kamuya açık bilgilerin dışında hiçbir bilgilerinin olmadığını" açıkladı.

Öte yandan Yeşiller, SPD (sosyal demokratlar) ve Sol Parti Federal Meclis'te konuyu gündeme getirmiş durumda.

Dışişleri Bakanı Maas'ın partisi SPD'nin savunma uzmanı Karl-Heinz Brunner "Airbus'ın sözkonusu uçakların bakımını yapması uygun değil" şeklinde görüş belirtti ve bu durumun tekrarından kaçınmak için Alman dış ticaret yasalarında değişiklik yapılması çağrısında bulundu.

DW Türkçe sitesinde yayımlanan habere göreyse, Almanya Savunma Bakanlığı'ndan haberi hazırlayan kuruluşlara yapılan açıklamada Airbus şirketinin A400M konusunda sözleşme ortağının Türkiye değil, merkezi Almanya'nın Bonn kentinde bulunan Ortak Silahlanma İşbirliği Örgütü (OCCAR) olduğu belirtilerek, ambargo ihlalleriyle ilgili Ankara'ya baskının artırılması gerektiği savunuldu. OCCAR, aralarında Almanya ve Türkiye'nin de olduğu 7 NATO ülkesinin uçak satın alımları ve bunların bakımlarından sorumlu.

OCCAR'dan yapılan açıklamada da A400M'lerin Türkiye tarafından ne şekilde kullanıldığına ilişkin bilgi sahibi olunmadığı aktarıldı.