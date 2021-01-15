Almanların yüzde 10'u aşı karşıtı, yüzde 22'si kararsız

Alman televizyon kanalı ZDF tarafından yaptırılan bir kamuoyu yoklamasına katılanların üçte ikisi aşı yaptırmak istediğini belirtti. Aşı yaptırmaya karşı olanlarsa ankete katılanların yüzde 10'unu oluşturdu.

Yüzde 22'lik bir kesim ise aşı yaptırma konusundaki kararsızlığını sürdürüyor.

Deutsche Welle Türkçe'nin aktardığı habere göre, kamuoyu yoklaması Mannheim merkezli Wahlen Araştırma Grubu tarafından rastgele seçilen 1262 kayıtlı seçmen arasında 12 ile 14 Ocak tarihleri arasında telefon yoluyla yapıldı.

Kasım ayında ankete katılanların yaklaşık beşte biri aşı yaptırmayacağını söylerken bu oran da yüzde 10'a düştü. Kasım ayındaki ankette kararsızların oranı yüzde 29 olarak ölçülmüştü.

Robert Koch Enstitüsü'nün Perşembe günü yaptığı açıklamaya göre Almanya'da 842 bin 455 kişi aşılandı.