AKP'li vekilden Meclis'te 'şeriat' çıkışı: Şeriat bizim hukukumuzdur

AKP Milletvekili Cengiz Aydoğdu, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Aydoğdu Danıştay bütçesiyle ilgili yaptığı konuşmada şöyle dedi:

“Bizim tarihimizde hiçbir şekilde şahsın hukukunu, kişinin temel hak ve hürriyetlerini düzenleme devlete bırakılmamıştır, bunu toplum kendisi yapmıştır. Şeriat her şeyin üzerindedir, yani hukuk her şeyin üzerindedir. Şeriat kelimesinden korkarız, hayır öyle değildir, şeriat bizim hukukumuzdur, genel hukukumuzdur, örfi hukuk bunun içindedir. Padişahların yaptığı hukuk hukukçuların hukukudur.”

Sözcü'de yer alan habere göre, CHP'li Engin Özkoç, “Laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti'nde şeriat hukuku değil; adaletli, medeni hukuk geçerlidir. Valilik görevi yapmış bir kişinin en azından bunu biliyor olması gerekir, kendisini kınıyorum” diye tepki gösterdi.