AKP-MHP kavgası: 'Biz şerefsiziz, adiyiz yani...'

Karabük Belediyesi Meclisi’nde yapılan toplantıda gündem dışı gelen Millet Bahçesi ve konut projelerinin oylamasına MHP, CHP ve İYİP destek verirken AKP’li üyeler çekimser kaldı.

Konunun gündeme alınması ve belediye encümenine yetki verilmesi oylaması AKP’nin 10 red oyuna karşı 12 evetle kabul edildi. AKP’lilerin, daha önceki oturumlarda kendilerinin meclise getirdiği havaalanı projesine MHP’lilerin destek vermemeleri üzerine böyle bir tutum sergiledikleri iddia edildi.

Sözcü'den İsmail Akduman'ın haberine göre, birkaç gün sonra basın açıklaması yapan AKP’li meclis üyeleri Belediye Başkanı Vergili’yi kamuoyunu yanıltmakla suçlayarak, “07.10.2020 tarihindeki meclis toplantısında AK Parti Meclis üyeleri olarak TCDD'nin etrafının millet bahçesi olarak düzenlenebileceği yönünde görüş beyan ettik. Fakat Rafet Bey bu sözü de çarpıtarak kendisinin TCDD'nin etrafını, AK Parti Meclis üyelerinin ise Kartaltepe bölgesine millet bahçesi yapılmasını teklif ettiği şeklinde bilerek yanlış beyanda bulunmuştur. Meclis toplantısının kamera kayıtlarında bu görüntü mevcuttur. Meclis toplantısının kamera kayıtlarının sansürsüz ve montajsız şekilde Karabük halkı ile paylaşılmasını talep ediyoruz” ifadesini kullandı.

AKP’nin açıklamalarına yerel televizyon kanalında (BRTV) cevap veren Belediye Başkanı Rafet Vergili, kendileri dışındaki partilerin meclise şartlı geldiklerini ve muhalefet yaptıklarını söyleyerek, “Her şey son dakikaya kadar meclise gelebilir. Gündem harici olunca bunun gündeme alınmasını oylarsın. Sonra gündeme alınca tartışırsın. Bu arkadaşlar sürekli olarak meclisteki çalışma yapısından rahatsız. Gündem dışı geliyor da bu bize dayatma” dedi.

'Biz de şerefsiziz, adiyiz yani...'

AKP’lilerin kamera kayıtlarının sansürsüz ve montajsız bir şekilde Karabük halkıyla paylaşılmasını istemesine sert tepki veren Vergili, “Şimdi bu ne demek ? Bu ahlak dışı bir konuşma bu. Şimdi biz Karabük halkıyla bunu paylaşacaksak sansür ve montaj uygulayabiliriz demek bu yani. Biz de şerefsiziz yani, biz de adiyiz yani. Bu, bu demek. Bu yazıdan sonra dilekçe göndererek görüntüleri istedi benden. Bu ayıp ve bu güvensizliktir. Ben de cevap verdim onu da söyleyeyim. Vermiş olduğunuz dilekçe de meclis toplantısının kamera kayıtlarını CD olarak istiyorsunuz, kamera kayıtlarını CD olarak tarafınıza verilmesi halinde sansür ve montaj yapılarak yanlış mana ve yorumlar çıkabileceği ihtimaline karşı tarafınıza verilmeyeceği ancak resmi inceleme durumunda kayıtların bir kopyasının devlet görevlilerine verileceğini tarafınıza bildiririm. Aldın mı cevabını şimdi? Buna ancak bu cevap verilir” şeklinde konuştu.

İktidar partisinin kentte yapacağı her yatırımda Karabük belediyesine muhtaç olduğunu belirten Vergili, belediye olmadan hiçbir yatırımın yapılamayacağını söyledi.