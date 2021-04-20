Akit hep aynı: Cihatçı terör militanlarını şehit ilan ettiler

Rusya güçleri, Suriye'de, Türkiye'nin yine cihatçılarla birlikte kontrol ettiği bölgenin dışında kalan Palmira'nın kuzeyindeki eğitim kamplarını vurdu. Seçimler öncesi terör saldırıları için hazırlıklar yapıldığını öne sürdükleri kampları vuran Rusya'ya henüz TSK ya da AKP tarafından bir tepki gelmiş değil.

Operasyonun Türkiye'nin bilgisi dahilinde yapılıp yapılmadığı bilinmiyor.

Öte yandan vurulan cihatçı terör gruplarının TSK kontrolü altındaki bölgenin dışında üslenmiş gruplar olduğu belirtiliyor.

Saldırıyla ilgili Türk hükümetine bağlı resmi kaynaklardan henüz bir açıklama yapılmazken Akit'te 'Rusya'dan Suriye'de kanlı saldırı: 200 şehit!' başlıklı bir haber yayınlandı.

Haberde "Rusya'nın vurduğu bölgede silahlı muhaliflerin yanı sıra sivil insanların da bulunduğu" öne sürülürken "Saldırının ardından bölgede alevlerin de yükselmeye başladığı bildirildi" denildi.