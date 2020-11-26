Akıncı Üssü davasında kararlar açıklandı

15 Temmuz darbesini Akıncı Üssü'nde yönettiği gerekçesiyle Aydemir Taşçı, Kemal Mutlum, Veysel Kavak, Ali Durmuş, Bekir Ercan Van, Hakan Karakuş, Ahmet Tosun, Hüseyin Türk, Hasan Hüsnü Balıkçı, Mustafa Azimetli, Metin Bilgici, Murat Bicil, Mustafa Mete Kaygusuz aynı suçlardan 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve süreli hapis cezasına çarptırıldı.

Akıncı Hava Üssü davasında açıklanan kararlar şu şekilde:

Darbe girişimini Akıncı'dan yönettiği gerekçesiyle siviller Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç ve Harun Biniş 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbete çarptırıldı.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı çevresinde 15 kişinin ölümü gerekçesiyle eski pilot üsteğmen Müslim Macit 16 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Polis Özel Harekat Dairesi Başkanlığını bombalayan eski pilot Yüzbaşı Uğur Uzunoğlu 45 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı.

Darbe girişimi sırasında hava trafiğini yönettiği gerekçesiyle eski 141. Filo Komutanı Hakan Karakuş, pilotlara bombalama talimatını verdiği belirtilen eski yüzbaşılar Mustafa Mete Kaygusuz ile Ahmet Tosun 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünü bombalayarak 2 kişinin ölümünden sorumlu tutulan eski pilotlar yüzbaşı İlhami Aygül, üsteğmenler Mehmet Yurdakul ve Mustafa Özkan'a 3'er kez "ağırlaştırılmış müebbet hapis" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 648'er yıl hapis cezası verildi.