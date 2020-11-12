Akar'dan S-400 açıklaması: ABD'nin kaygısını ele almaya hazırız

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar "ABD’nin teknik anlamda S-400 ve F-35’lerin uyumluluğu konusundaki kaygısını ele almaya hazırız. Ortak çalışma grubu teklifimiz halen masadadır" dedi.

Akar "Bazı NATO üyelerinde mevcut olan S-300 sistemi NATO İttifakı içinde nasıl kullanılıyorsa, S-400 sistemi de bizde aynı şekilde kullanılacaktır" diye konuştu.

'Türkiye ortak barış gününde yer alacak'

Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'daki ateşkesle ilgili olarak ise Akar "Türkiye, anlaşmanın uygulanmasını gözetmek ve denetlemek üzere ortak barış gücünde yer alacaktır" dedi.

Doğu Akdeniz

Doğu Akdeniz'deki gerilime dair konuşan Akar Türkiye'yi Ege Denizi'nde karasularına ve Doğu Akdeniz'de Antalya körfezine hapsetme çabalarına karşı durmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Kimsenin hakkında gözümüz olmadığı gibi, kimseye de hakkımızı çiğnetmeyiz. Şehit oluruz, gazi oluruz; ancak hiçbir oldubittiye de izin vermeyiz" ifadelerini kullandı.

Akar "Yunanistan ve Mısır'ın Doğu Akdeniz'e yönelik ilişkiye girmelerine bigane kalamazdık, biz de ülkemizin hak, alaka ve menfaatlerini koruyacak şekilde gerekli tedbirleri aldık" diye konuştu.

Akar Libya konusunda ise "Libya halkının haklı davasını desteklemekteyiz. Amacımız 'Libya Libyalılarındır' anlayışıyla toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini sağlamış, barış, huzur ve istikrar içerisinde yaşayan bir Libya'nın oluşumuna katkıda bulunmaktır" ifadelerini kullandı.

'FETÖ'den ihraç edilen personel 20 bin 571

15 Temmuz 2016'dan itibaren "FETÖ" bağlantısı nedeniyle TSK'den ihraç edilen personel sayısının toplam 20 bin 571 olduğunu belirten Akar "15 Temmuz'dan sonra personel destekleme oranlarında meydana gelen azalma nedeniyle personel temin faaliyetlerine başlanmış, 23 Ekim 2020 itibariyle 95 bin 911 personel temin edilmiştir" dedi.