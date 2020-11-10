Aile içinde kriz: Böyle gayri ciddi istifa olmaz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın, Instagram hesabı üzerinden istifa etmesinin, “Albayrak ile Erdoğan ailesi içinde de krize neden olduğu” öne sürülüyor.

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Albayrak’ın bu şekilde istifasını ‘gayri ciddi’ olarak nitelendirdiğine” dikkat çekilirken, Albayrak’ın da Erdoğan’a, “Beni görevden alamazsın, ben istifa ederim” mesajını verdiği dillendiriliyor.

Erdoğan’ın, “gerek Cumhur İttifakı’nın oy oranını korumak, gerekse ekonomi göstergelerini normale döndürmek” amacıyla geniş çaplı bir revizyona gideceği belirtilirken, Erdoğan’ın ayrıca Joe Biden’ın ABD Başkanı seçilmesiyle birlikte “Türk-ABD ilişkilerini yeniden inşa etmek istediği” de konuşuluyor.

Albayrak’ın, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisine görev değişikliği düşündüğünü açıklamasının ardından ani bir kararla Instagram hesabından istifasını duyurduğuna” dikkat çekilirken “Albayrak’ın bu hareketinin Erdoğan’ı kızdırdığı, aile içinde de bu nedenle küçük çaplı kriz yaşandığı” ileri sürülüyor.

Erdoğan’ın Albayrak’ın “sosyal medya hesabı üzerinden istifa etmesine sinirlendiği, ‘Böyle gayri ciddi istifa olmaz’ tepkisini gösterdiği” iddia edilirken, Albayrak’ın da “Erdoğan’ın kendisine görev değişikliğini duyurduktan sonra karara tepki gösterdiği, sosyal medya paylaşımıyla birlikte Erdoğan’a, ‘Sen beni görevden alamazsın, ben istifa ederim’ mesajını verdiği” dillendiriliyor.