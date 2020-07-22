AFP: Yunanistan donanması 'yüksek teyakkuz'a geçti

AFP'nin Yunanistan donanmasından bir kaynağına dayandırdığı haberine göre, Yunanistan Türkiye'nin Meis adası yakınlarında sondaj faaliyetlerine karşı "yüksek teyakkuz"a geçerek dünden itibaren Ege Denizi'ne savaş gemilerini konuşlandırdı.

AFP Yunanistan donanmasından bir kaynağının "Donanma birlikleri dünden itibaren güney ve güneydoğu Ege'ye konuşlandırıldı" sözlerini aktardı.

Türkiye'nin dün Meis adası yakınlarında "denizcilere duyuru" olarak bilinen Navtex yayınlayarak Oruç Reis gemisinin sismik araştırma gemisinin sondaj faaliyeti yapacağını duyurmasının ardından Yunanistan silahlı kuvvetleri harekete geçmişti.

Kıta sahanlığının ihlali açıklamasını yapan Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın Oruç Reis araştırma gemisine ilişkin sorusuna yazılı yanıt veren Türkiye Dışişleri Bakanlığı ise "Yunanistan'ın bu maksimalist kıta sahanlığı iddiası uluslararası hukuka, içtihada ve mahkeme kararlarına aykırıdır" açıklamasını yapmıştı.