AB’den Türkiye vatandaşları için vize açıklaması: Haberdar değiliz

Avrupa Birliği’nin (AB) Türkiye vatandaşlarına koronavirüs nedeniyle vize verilmeyeceği yönündeki iddialar, AB tarafından doğrulanmadı.

AB adına yapılan açıklamada, koronavirüs nedeniyle Türkiye vatandaşlarına vize vermeyi durdurulduğu yönünde “yeni bir Komisyon teklifi” bulunmadığı kaydedildi.

Avrupa Birliği ofisiyle temasa geçen BBC Türkçe’nin aktardığına göre, açıklamada, vize prosedürleriyle ilgili iddialara ilişkin "Yeni bir Komisyon teklifinden haberdar değiliz" denildi.

Medyada yer alan haberlerde, zorunlu ve iş vizesi dışında randevuların durdurulduğu belirtilmişti.