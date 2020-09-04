ABD'den Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı'na yaptırım kararı

Washington yönetimi, Afganistan işgali döneminde görev yapmış ABD'li askerlerin insanlık suçu işleyip işlemediğine yönelik soruşturma yürütmesi nedeniyle Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICC) Başsavcısı Fatou Bensouda'ya yaptırım uygulayacağını açıkladı.

Basın toplantısında konuşan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "ABD bu mahkemeyi kuran Roma Hukuku'nu hiçbir zaman tasdik etmedi. ABD'li vatandaşları bu mahkemeye taşıyan gayrimeşru hamlelere müsamaha göstermeyiz" dedi.

Pompeo, söz konusu cezai yaptırımların ABD askerlerine yönelik soruşturmada Bensouda'yla birlikte çalışan ICC Başsavcılık Ofisi'ne bağlı yöneticilerden Phakiso Mochochoko'yu da etkileyeceğini kaydetti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Nisan 2019'da Bensouda'nın vizesini iptal etme kararı almıştı. Bunun ardından ABD Başkanı Donald Trump, Haziran ayında ABD'li askerleri ve müttefiklerine dönük incelemelerde bulunan ICC yetkililerine yaptırım uygulanmasına yönelik bir kararname imzalamıştı.

ABD, 1998 yılında Hollanda'nın Lahey kentinde kurulan ICC mahkemesini hiç tanımadı.

Trump, Ocak 2017'de göreve başlamasından bu yana, ICC'yi "Washington'a ve müttefiklerine karşı karar almak ve ABD'nin egemenliğini aşağılamak"la suçluyor

ICC'nin soruşturması, ABD'li işgal güçlerinin 1 Mayıs 2003'ten bu yana Afganistan'da işlediği suçları kapsıyor. Soruşturma emrinde "Afganistan'da insanlığa karşı suç işlendiğine yönelik makul temeller bulunuyor" ifadesi yer alıyor.