Trump'tan giderayak çok sayıda kişiye af: Affedilen Steve Bannon kimdir?

ABD Başkanı Donald Trump görevinin son saatlerinde eski baş stratejisti Steve Bannon dahil 100'e yakın kişi hakkında başkanlık affı çıkardı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre Trump 73 kişiye özel af çıkardı ve 70 kişinin de cezasında indirim kararı aldı.

Trump, Meksika Duvarı'nı inşa etmek için toplanan yardım paralarını zimmete geçirmekle suçlanan eski baş stratejisti Steve Bannon için af çıkardı.

'Meksika Duvarı kampanyası'nda dolandırıcılık

Trump'ın eski baş stratejisti Bannon, Ağustos 2020'de gözaltına alınmış ve New York federal savcıları tarafından 3 kişi ile birlikte Meksika Duvarı'nın inşa edilmesi için düzenlenen "We Build the Wall" adlı kampanyaya yapılan bağışları zimmetlerine geçirmek ve bağışçıları dolandırmakla suçlanmıştı. İlk duruşmada suçsuz olduğunu iddia eden ve 20 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan 67 yaşındaki Bannon kefaletle serbest bırakılmıştı.

ABD’de aşırı sağcı yayınlarıyla bilinen Breitbart News adlı haber sitesinin yöneticisi olan Bannon 2016 yılındaki başkanlık seçimlerinde Trump’ın seçim kampanyasında aktif rol oynamıştı. Trump’ın seçimleri kazanmasından sonra baş strateji danışmanı olarak Beyaz Saray'da görevlendirilen Bannon, 2017’de istifa etmişti.

Bannon hakkında açılan davanın ardından Trump, eski danışmanı ile Beyaz Saray'dan ayrıldıktan sonra görüşmediğini öne sürmüştü.

'Kendisine af çıkarmayacak'

ABD basınının Beyaz Saray kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre Trump kendisi, aile üyeleri ve avukatı Rudy Giuliani için ise af kararı çıkarmayı planlamıyor.

Trump'ın görevdeki son saatlerinde af çıkarmaya karar verdiği isimler arasında rap şarkıcısı ve Trump destekçisi Lil Wayne, bir başka rap şarkıcısı Kodak Black, Trump'ın finansal destekçilerinden Elliott Broidy ve eski Detroit Valisi Kwame Kilpatrick de bulunuyor.

Katliamcıları da affetmişti

Trump geçtiğimiz günlerde de, FBI'a yanlış ifade vermekten hüküm giyen eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn, 20016 seçimlerine Rusya'nın müdahalesi iddiasıyla yürütülen soruşturmada Kongre'yi yanıltmaktan hüküm giyen eski danışmanı Roger Stone ile yine aynı soruşturmada hüküm giyen 2016 seçim kampanyası yöneticisi Paul Manafort hakkında af kararı çıkarmıştı.

Trump’ın görevi devretmesine kısa süre kala özel af çıkardığı isimler arasında Irak’ta 2007 yılında 2’si çocuk 14 sivili katleden eski 4 Blackwater çalışanı da yer almıştı.