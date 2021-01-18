Biden'ın ilk kararnameleri hazır

Amerika’nın 46. Başkanı seçilen Joe Biden Çarşamba günü yemin ederek göreve başlayacak. Biden’ın göreve başlar başlamaz Trump'la farkını ortaya koyma amacıyla bazı başkanlık kararnameleri imzalayacağı kaydediliyor.

VOA'nın Amerikan medyasından aktardığı bilgilere göre Biden ilk gününde imzalayacağı kararnamelerle Trump’ın bazı Müslüman ülkelere yönelik seyahat yasağına son verecek ve Amerika yeniden Paris İklim Anlaşması’ndaki yerini alacak.

Biden’ın ayrıca Meksika sınırında dağılan aileleri yeniden bir araya getirme ve maske takmakla ilgili de kararnameler imzalayacağı belirtiliyor. Trump'ın Meksika sınırındaki katı tutumu ve göçmen karşıtı politikası biliniyor.

Biden’ın imzalamayı planladığı kararnameler arasında salgın döneminde evden tahliyeleri ertelemek de var.

Biden’ın ilk 10 gün içinde bu kararnameleri tamamlamak istediği kaydediliyor.

Joe Biden Kongre’ye ayrıca kapsamlı bir göçmenlik yasa tasarısı göndermek istiyor. Biden’ın gündeminde 1.9 trilyon dolarlık ekonomik paket de var.

Biden Yönetimi, 100 günde 100 milyon kişiye Corona aşısı yaptırmayı da planlıyor.

Biden 20 Ocak Çarşamba günü yemin ederek resmen göreve başlayacak. Yemin töreni için başkent Washington’da olağanüstü güvenlik önlemleri alınmış durumda.

'Yenikapı ruhu'

Kemal Okuyan geçtiğimiz günlerde soL'daki köşe yazısında ABD'deki Kongre baskınına göz yumulduğunu, bu sayede Trump'ın artık zarar veren aşırılıklarını budamak, siyaseti merkeze çekmek konusunda farklı siyasi kanatlarda da bir ortaklık sağlanmasının amaçlandığını söylemişti. Okuyan "ABD’de işgal ve Yenikapı ruhunun Atlantik ötesinde hortlaması" yazısında şunları ifade etmişti:

En güçlü olasılık, Trump yanlısı bir grup serserinin payına, ABD’de siyaset alanını toparlamak için gerekli fırsatı yaratmaları için, farkında olmadıkları bir görevin düşmüş olmasıdır.

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Uzun bir Trump analizine bu yazıda gerek yok. Başkanlığı döneminde Trump birçok alanda ABD’nin güçlü tekellerini tatmin eden işler yaptı, hatta bazı işleri ona yaptırdılar diyebiliriz. Ancak ABD emperyalizminin uluslararası alanda hegemonyasını sürdürmekte zorlanması, içeride giderek yoksullaşan toplumsal kesimlerin kontrol altında tutulamaması ve Covid-19 salgının yarattığı ağır tablo ABD’nin başka birçok ülke gibi bir “dağılma” görüntüsü vermesine neden oldu. Trump’ın laubali tarzı ve ahmağı oynamadaki ölçüsüzlüğü ABD Başkanlığını bu dağılma halinin gerektirdiği “yönetme ciddiyeti”nden uzaklaştırdıkça sistem içinde Trump’tan kurtulma eğilimi güçlenmeye başladı.