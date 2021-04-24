ABD Başkanı Biden 'soykırım' ifadesini kullandı

ABD Başkanı Joe Biden bugün yayınladığı mesajda "Amerikan halkı, 106 yıl önce bugün başlayan soykırımda hayatını kaybeden tüm Ermenileri anıyor" dedi.

Yazılı açıklama yapan Biden, "Her yıl bu günde, Osmanlı dönemi Ermeni soykırımında ölenleri hatırlıyor ve böyle bir zulmün bir daha meydana gelmemesi için kendimizi yeniden adıyoruz." ifalerini kullandı.

Açıklamada şöyle denildi:

"24 Nisan 1915'ten itibaren Konstantinopolis'teki Ermeni aydınları ve cemaat liderlerinin Osmanlı yetkilileri tarafından tutuklanmasıyla bir buçuk milyon Ermeni sınır dışı edildi, katledildi veya bir imha kampanyasıyla ölüme yürüdü. Meds Yeghern'in (Ermenice "Büyük Suç") kurbanlarını anıyoruz, böylece olanların dehşeti tarihe asla kaybolmasın. Nefretin tüm biçimleriyle yıpratıcı etkisine karşı daima tetikte kalmamız için bunu hatırlıyoruz."

Hayatta kalanların çoğunun ABD dahil dünya çapında yeni evler ve yeni hayatlar bulmaya zorlandığını söyleyen Biden, "Ermeni halkı güç ve dirençle hayatta kaldı ve topluluğu yeniden inşa etti. On yıllar boyunca Ermeni göçmenler ABD'ye sayısız zenginlik kattı" dedi.

Biden, "Bunu suçlamak için değil, olanların asla tekrarlanmamasını sağlamak için yaptıklarını" söylerken bağnazlık ve hoşgörüsüzlüğün gündelik kötülükleriyle lekelenmeyen, insan haklarına saygı duyulan ve tüm insanların haysiyet ve güven içinde hayatlarını sürdürebildikleri bir dünya istediklerini söyledi.

Biden şunları söyledi:

"Gelecekteki zulümlerin dünyanın herhangi bir yerinde meydana gelmesini önlemek için ortak kararlılığımızı yenileyelim. Ve dünyadaki tüm insanlar için iyileşme ve uzlaşmayı hedefleyelim"

Biden'in sözcüleri bugüne kadar bu konu hakkında yorum yapmaktan kaçınmıştı.

Çavuşoğlu'ndan yanıt: Tümüyle reddediyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Başkanı Biden'ın 'soykırım' ifadesi için 'Tek dayanağı popülizm olan bu açıklamayı tümüyle reddediyoruz' dedi.

Çavuşoğlu Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "'Sözcükler tarihi değiştiremez, yeniden yazamaz.' Tarihimiz hakkında kimseden ders alacak değiliz. Siyasi fırsatçılık barış ve adalete karşı en büyük ihanettir. Tek dayanağı popülizm olan bu açıklamayı tümüyle reddediyoruz" yorumunu yaptı.

AKP Sözcüsü Çelik: Normalleşme, Biden açıklaması ile sabote edilmiştir

AKP Sözcüsü Çelik ise Biden'ın 'soykırım' ifadesine 'Biden'ın açıklaması, ikili ilişkilerimizi sarsmış, normalleşme, Biden açıklaması ile sabote edilmiştir' dedi. Çelik, "ABD Başkanı Biden’ın, 1915 yılında Osmanlı Devleti'nde yaşanan olaylar hakkında tarihi ve hukuki dayanaklardan yoksun ve asılsız iddiaları esas alan açıklamasını hiçbir suretle kabul etmiyor ve şiddetle kınıyoruz" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanlığı: Yok hükmündedir

Cumhurbaşkanlığı'ndan da "Yok hükmündedir" açıklaması geldi.

Sözcü İbrahim Kalın, "Tek gündemi ülkemize düşmanlık olan çevrelerin iftiralarını tekrar eden ABD Başkanının açıklamasını şiddetle kınıyor ve reddediyoruz. ABD Başkanına kendi tarihine ve bugününe bakmasını tavsiye ediyoruz" dedi.

Bahçeli: Müttefik bilinen bir ülkeyle yol ayrımına gelinmiştir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de, Biden'ın "soykırım" ifadesini kullanmasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Bahçeli, "Biden’in soykırım açıklaması hükümsüzdür, aynı zamanda siyasi akılsızlık ve ahlaksızlıktır. Müttefik bilinen bir ülkeyle yol ayrımına gelinmiştir" dedi.