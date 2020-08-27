ABD Başkan Yardımcısı Pence'ten protestolara karşı polise destek

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, 3 Kasım'da yapılacak 59. başkanlık seçimleri öncesinde 4 günlük Cumhuriyetçi Parti Kurultayının, 3. gününde bu göreve aday gösterilmesininden dolayı kabul konuşmasını yaptı.

Ülkede ırkçılık karşıtı gösterileri hedef alan Pence, protestoların şiddet eylemlerine dönüştüğünü savundu ve protestolara karşı polise olan desteğini bildirdi.

Pence, "Açık olmak gerekirse, ister Portland'da, ister Minneapolis'de, ister Kenosha'da olsun şiddet durmalı. Birçok kahraman, bizim özgürlüklerimizi savunurken yaşamını yitirdi" dedi.

Pence, "Trump yönetimi altında, halkı koruma çizgisi olan polislerin yanında yer alacağız. Polis teşkilatlarına verilen fonu ne şimdi ne de başka bir zaman asla kesmeyeceğiz" mesajını verdi.

Trump'ın Demokrat rakibi Joe Biden'ı da hedef alan Pence, kendisinin "Polise fonlar kesilsin" kampanyasına destek verdiğini öne sürerek, "Biden'ın Amerikası'nda kimse güvende olmayacak" dedi.

Pence, Biden'ın politikaları hakkında, "Biden, radikal solun Truva Atı olmaktan başka bir şey olamayacaktır" dedi.