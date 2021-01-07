AB, Venezuela'da Guaido'ya 'geçici başkan' demekten vazgeçti

Avrupa Birliği, Venezuela'da ABD destekli darbe girişiminin lideri Juan Guaido'yu "geçici devlet başkanı" olarak tanımaktan vazgeçti.

Venezuela'da Bolivarcı Büyük Yurtsever Kutup'un kazandığı seçimlerin ardından yeni Ulusal Meclis göreve başladı.

Daha önce Guaido'yu "geçici devlet başkanı" olarak tanıyan AB'den yapılan açıklamada Guaido için "geçici devlet başkanı" ifadesinin kullanılmasından kaçınılması dikkat çekti.

Venezuela Ulusal Meclisi'nin göreve başlamasının ardından AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell tarafından yapılan açıklamada "AB, Juan Guaido ve 2015'te seçilen Ulusal Meclis'in diğer temsilcileri dahil tüm Venezuelalı siyasi aktörlerle angajmanını sürdürecek" ifadelerine yer verildi.

Borrell açıklamasında Venezuela'da "acil bir siyasi çözüme ihtiyaç olduğu" savundu.

Kolombiya başta olmak üzere ABD yanlısı Latin Amerika hükümetleri ise Venezuela'da dün görevi resmen sona eren eski Ulusal Meclis'i tanımaya devam edeceklerini açıklamıştı.