8 ve 12’nci sınıf öğrencilerine hafta sonu sokağa çıkma muafiyeti

8 ve 12’nci sınıf öğrencileri ve mezunlar için isteğe bağlı açılan destekleme ve yetiştirme kurslarında yüz yüze eğitimin 22 Ocak’ta başlaması kararı alınmıştı.

Devlet okullarındaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları ve özel öğretim kurslarını içeren MEB genelgesi geçtiğimiz günlerde yayımlanmıştı.

Hürriyet'ten Nuran Çakmakçı'nın haberine göre, destekleme ve yetiştirme kursları yarıyıl tatilinde (25 Ocak-7 Şubat arasında) hafta içi veya hafta sonu olacak şekilde planlanabilecek. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı sırasında Milli Eğitim Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nın izni ile kurslara katılan öğrencilere okul yönetimince bir belge düzenlenmesi halinde ilgili öğrenciler sokağa çıkılabilecek.