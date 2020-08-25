66 yaşındaki aile hekimi Covid-19'dan yaşamını yitirdi

Sinop'ta aile hekimi olarak görev yapan Dr. Engin Ünaldı koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi

Sinop Yakamoz Aile Sağlığı Merkezi'nde aile hekimi olarak görev yapan Dr. Engin Ünaldı koronavirüs tedavisi gördüğü Sinop Atatürk Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

66 yaşındaki Ünaldı'nın ölümünü Ankara Tabip Odası sosyal medyadan duyurdu.