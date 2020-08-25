66 yaşındaki aile hekimi Covid-19'dan yaşamını yitirdi

Sinop Yakamoz Aile Sağlığı Merkezi'nde aile hekimi olarak görev yapan Dr. Engin Ünaldı koronavirüs tedavisi gördüğü Sinop Atatürk Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

66 yaşındaki Ünaldı'nın ölümünü Ankara Tabip Odası sosyal medyadan duyurdu.

Bu kez acı haber Sinop'tan geldi...



Aile Hekimi Dr. Engin Ünaldı koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.



Ailesine, sevenlerine ve tıp camiasına baş sağlığı diliyoruz.



Aile hekimlerinin iş yükü arttığı ölçüde enfekte olma ve hayatını kaybetme riski de artıyor. pic.twitter.com/IdZiQIwMU5