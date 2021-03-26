400 yıllık Osmanlı konağında briketle izinsiz restoran inşaatı!

Burdur’da bulunan koruma altındaki tescilli kültür varlıklarından biri olan 17. yüzyıldan kalma Taş Oda adlı tarihi yapının avlusunda başlatılan inşaat çalışması tepki çekti. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksek Okulu tarafından sosyal tesis olarak işletilen geleneksel mimari örneği tarihi yapının dokusuna uygun olmayan demir, briket ve betonla yapılan sundurma inşaatının Bölge Koruma Kurulundan izninin olmadığı ortaya çıktı. Yapılan inşaat çalışması sırasında Taş Oda’nın avlusuna bitişik binadan bir de kapı açılırken, avlu duvarı briketle yükseltildi. İddiaya göre koruma altındaki yaklaşık 400 yıllık tarihi konağın avlusunda inşa edilen açılır kapanır camlı ünite, MAKÜ tarafından restoran, kafeterya ve benzeri amaçlar için kullanılacak.

Burdur kent merkezinde yer alan tarihi konaklar, Osmanlı dönemi geleneksel Türk evlerinin özelliklerini taşıyor. Baki Bey Evi, Mısırlılar Evi, Piribaşlar ve Çelikbaşlar evleri günümüze ulaşan tarihi evler arasında. Pazar Mahallesinde 348/30 parselde yer alan Taş Oda ise 17. Yüzyıldan günümüze ulaşan tarihi evlerden biri. Taş, ahşap ve kerpiç malzemenin uyumlu birlikteliği ile inşa edilen Taş Oda, 1978 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restorasyona alınmış, 1988’de tamamlanan restorasyon projesinin ardından korunarak kültürel amaçlara yönelik kullanılması için 2013 yılında Burdur Valiliği tarafından Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’ne devredildi.

Üniversite tarihi konağın avlusunda inşaat başlattı

Yaklaşık bin metrekarelik alanı bulunan iki katlı tarihi yapının üst katı etnografya müzesi niteliğinde ziyarete açılırken alt katı ve avlusu ise MAKÜ Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu tarafından kahvaltı salonu ve kafeterya olarak kullanılıyor. Ancak Taş Oda’nın avlusunda ve bahçe duvarlarında başlatılan inşaat çalışması ile tarihi yapıya yeni bir tesis ekleniyor. Edinilen bilgiye göre Taş Oda’nın avlusuna bitişik olan bina MAKÜ tarafından kiralanarak tarihi evin avlusuna bakan duvarında bir kapı açıldı. Duvarları briket ile yükseltilen tarihi evin avlusunda ise kiralanan bina ile paralel hizmet verecek şekilde üzeri kiremitle yan cepheleri ise açılır kapanır cam ile kapatılan yeni bir mekân inşa ediliyor.

Koruma Bölge Kuruluna sunulmuş bir proje ve izin yok

Restoran, kafeterya ve benzeri amaçla hizmet vereceği iddia edilen yeni inşaat alanıyla ilgili Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na sunulmuş bir projesi ve izninin olmadığı ortaya çıktı. Aynı yapıda 2016 yılında da basit onarım adı altında çeşitli müdahaleler yapılmış, konuyla ilgili açılan 2016/1390 kayıt numaralı adli soruşturmanın ardından ise kovuşturmaya gerek olmadığına dair karar çıkmıştı.

İlgili fakülte yetkilisi: Bilgimiz yok

Konuyla ilgili sorularımızı yanıtlayan bir ilgili, tarihi konakta yapılan yeni mekânın yemek salonu, restoran, kafeterya ve çeşitli etkinlikler için kullanılmasının amaçlandığını dile getirdi. Yapılan uygulamanın koruma bölge kuruluna sunulup onaylanmış bir projesinin olup olmadığı yönündeki sorumuza ise bu konuda bir bilgisinin olmadığı yanıtını verdi.

Tarihi konak Kınalı Aşireti'nden Emin Bey tarafından yaptırıldı

İki katlı tarihi binanın Kınalı Aşiretinden Emin Bey tarafından yaptırıldığı belirtiliyor. Ahşap ve taş işçiliği ile dikkat çeken tarihi konakta göz alıcı kalem işi ve varaklı süslemeler bulunuyor. Başoda adı verilen, görkemli süslemelerin yer aldığı konakta sofaya açılan toplam 5 oda bulunuyor.