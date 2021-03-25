Rıza Bey Apartmanı'nın park yapılması için mücadele sürüyor

İzmir'de 30 Ekim'de meydana gelen ve 118 kişinin yaşamını yitirdiği depremde, en çok kayıpların verildiği apartmanlardan biri Bayraklı ilçesindeki Rıza Bey Apartmanı olmuştu.

37 kişinin yaşamını yitirdiği binanın yerine park yapılması için depremzedelerin başlattığı mücadele sonuç vermiş, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Şubat ayının sonunda yaptıkları açıklamalarda bu alanın boş bırakılarak hafıza mekanı olarak kalacağını duyurmuştu.

Ancak depremzedeler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan yetkililerle görüşmelerinde bu alana bina yapılacağını ve kaldırımına da bir anıt yerleştirilmek istendiğini öğrendiler.

Depremzedeler yarın saat 18.00'de Rıza Bey Apartmanı İnşaat Alanı'nda bir araya gelerek bu alanın park yapılması taleplerini bir kez daha duyuracaklar.