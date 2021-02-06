10 milyon doz aşının geleceği tarih belli oldu

Çin’den sipariş edilen 50 milyon dozluk koronavirüs aşısının 10 milyon dozluk 3. bölümünün önümüzdeki hafta geleceği öğrenildi.

Cumhuriyet'ten Sarp Sağlak'ın haberine göre, siparişin ikinci bölümünde gelen 10 milyon dozluk aşının, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’ndaki incelemelerinin önümüzdeki hafta tamamlanmasıyla, toplam 20 milyon doz aşının, öğretmenlerin de bulunduğu 2. grupta kullanılması bekleniyor. Türkiye’nin Çin’den sipariş verdiği 50 milyon dozluk koronavirüs aşısının 3 milyon dozluk ilk sevkıyatı, aralık sonunda geldi. Ardından 10 milyon dozluk ikinci sevkıyat, 6.5 milyon ve 3.5 milyon doz olarak bölünerek Türkiye’ye ulaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Bilim Kurulu toplantısından sonra yaptığı açıklamaya göre bu aşıların bir bölümü, aşı sıralamasında yer alan 2. grup için kullanılacak. Söz konusu grupta Milli Savunma Bakanlığı personeli, İçişleri Bakanlığı personeli, kritik görevlerdeki kişiler, zabıtalar, özel güvenlikler, Adalet Bakanlığı personeli, cezaevleri personeli, öğretmenler, öğretim üyeleri, gıda sektörü çalışanları ve taşımacılık çalışanları bulunuyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 15 Şubat’ta köy okullarında yüz yüze eğitime başlayacak öğretmenlerin aşılarının öncelikli olarak yapılacağını belirtti.