Yunanistan: Türkiye ile Doğu Akdeniz anlaşmazlığında gerginlik azalıyor

Yunanistan hükümetinden bugün gelen açıklamada, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki donanma gemilerinin sayısını azalttığını söyledi.

Gerilim Türkiye'nin Meis adası yakınlarında Oruç Reis gemisini keşif için yollayacağını duyurmasıyla başlamıştı. Girişim ABD, Fransa ve diğer Avrupa ülkeleri tarafından eleştirildi ve Türk araştırma gemisi Oruç Reis, Antalya'nın güneydoğu limanından demir attı.

Yunan hükümeti sözcüsü Stelios Petsas Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Türkiye'nin donanma gemilerini bölgeden çektiğini belirterek, Atina'nın "uluslararası hukuk ve iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde" Türkiye ile müzakerelere girmeye hazır olduğunu da sözlerine ekledi.

Türkiye, araştırma misyon planının 2 Ağustos'a kadar yürürlükte kalacağını söylemişti.