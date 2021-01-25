Yunanistan 18 Rafale savaş uçağı için Fransa ile anlaşma imzaladı

Yunanistan'ın Fransa'dan 2,3 milyar Avro karşılığında satın alacağı 18 Rafale savaş uçağı için resmi anlaşma bugün Atina'da imzaladı.

Anlaşma Atina'da bulunan Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panayiotopulos arasında imzalandı.

İki bakan Yunanistan Savunma Bakanlığı'nda yaptıkları görüşme sonrasında ortak basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan Panayiotopulos, Rafale savaş uçaklarının alımını Fransa ile savunma işbirliğinin derinleştirilmesi yönünde önemli bir adım olarak niteledi.

Parly ise Yunanistan'ın Avrupa'da bu uçakları satın alan ilk ülke olduğunu belirtti ve Yunanistan donanmasının yenilenmesinde Fransız savaş gemilerinin de yer alması umduğunu, bu konuda Atina'ya teklif sunulacağını söyledi.

Fransız bakan Nisan ayında Yunanistan ile düzenleyeceği iki ortak tatbikata 8 Rafale uçağıyla katılacağını ve Fransız uçak gemisi Charles de Gaulle'ün Şubat sonunda bir Yunan fırkateyni eşliğinde Doğu Akdeniz'e geleceğini de açıkladı.