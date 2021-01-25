MSB: Doğu Akdeniz'de eğitim görevi icra edildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait savaş jetleri ve yakıt ikmal uçaklarıyla Doğu Akdeniz'de eğitim görevi icra edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı üslerimizden havalanan F-16, F4-E 2020 jet uçakları ile CN-235 CASA, E7-T (HİK) ve KC-135R havadan yakıt ikmal uçaklarımız, Doğu Akdeniz'de eğitim görevi icra etti." ifadelerine yer verildi.

Yunanistan'la istikşafi görüşmeler sona erdi

Öte yandan, Türkiye ile Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmelerin 61'nci turu sona erdi.

Konuya ilişkin açıklama yapılması bekleniyor.