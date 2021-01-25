ABD, istikşafi görüşmelerin başlamasından memnun

Türkiye ile Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmelerin 61. turu bugün İstanbul Dolmabahçe'de yapıldı.

ABD'den yapılan açıklamada görüşmelerin memnuniyetle karşılandığı belirtildi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "ABD İstanbul'da Yunanistan ile Türkiye arasında istikşafi görüşmelerin yeniden başlamasını ve iki hükümetin bu sürece bağlılığını memnuniyetle karşılıyor. Doğu Akdeniz'deki gerilimi azaltacak tüm çabaları destekliyoruz" dedi.

AA'nın diplomatik kaynaklardan edindiği bilgiye göre, bugünkü görüşmelere Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler-Denizcilik-Havacılık-Hudut Genel Müdürü Büyükelçi Çağatay Erciyes ve Denizcilik-Havacılık-Hudut Genel Müdür Yardımcısı Barış Kalkavan katılırken, Yunanistan'ı emekli Büyükelçi Pavlos Apostolidis, Dışişleri Bakanlığı Genel Müdürü Büyükelçi Aleksandros Kuyu ve Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri'nin Özel Kalem Müdürü İfigeniya Kanara temsil etti.

Görüşmede, daha önce 2002-2016 yılları arasında 60 turda ele alınan konuların değerlendirildiği, mevcut durum ve son gelişmeler ile geleceğe yönelik bu konularda atılabilecek adımların ele alındığı belirtildi.

Taraflar, istikşafi görüşmelerin 61. turunda, bir sonraki görüşmenin Atina'da yapılması konusunda mutabık kaldı.