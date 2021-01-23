'Yolsuzluk delillerinin üzerini kapat denildi, belediye başkanı AKP'den istifa etti'

AKP'li Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın AKP Genel Merkezi’ne istifa dilekçesini verdiği iddia edildi.

Duvar'da yer alan habere göre, İYİP Nevşehir İl Başkanı Ömer Ay, Rasim Arı ile görüştüğünü ve kendisine istifa ettiğini doğruladığını söyledi.

Ay, Rasim Arı’ya AKP tarafından, önceki dönem belediye çalışanlarına yönelik başlatılan rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında delillerin karatılması için baskı yapıldığını iddia etti.

“Biz zaten istifa gerekçesini biliyoruz" diyen Ay, "AK Parti yönetimi baştan beri Nevşehir Belediyesi’nin önceki yönetiminde bulunan kişilerin yolsuzluk soruşturmasında delillerin karartılmasını istiyordu. Rasim Arı da bu baskılara dayanamadı” iddiasında bulundu.