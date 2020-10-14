Yıldırım 'ışıklar yanıyor' paylaşımı nedeniyle özür diledi

Anayasa Mahkemesi (AYM) üyesi Engin Yıldırım, "Işıklar yanıyor" paylaşımı nedeniyle kamuoyundan özür diledi.

Yıldırım, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Enis Berberoğlu kararının ardından sosyal medya hesabından AYM binasının fotoğrafını ekleyerek yaptığı ve "Işıklar yanıyor" paylaşımıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Mesajda maksadını aşan ifadeler kullanmış olmaktan dolayı üzüntü duyduğunu belirten Yıldırım, kasıtlı şekilde hukuk veya demokrasi dışı bir olguya atıf yapmasının söz konusu olamayacağını, hukuk ve demokrasi karşıtı her türlü girişimin karşısında olduğunu belirtti.

Yıldırım açıklamasında şunları kaydetti:

"Mesai sonrası Anayasa Mahkemesi bahçesinde yaptığım yürüyüşün ardından çektiğim fotoğrafı hukuk dışı herhangi bir imada bulunmaksızın paylaştım. Kasıtlı olarak demokrasi ve hukuk dışı hiçbir imada bulunmayacağım şahsımı tanıyan herkesçe malumdur. Ancak insani bir yanılgıyla yanlış yorumlanmaya müsait şekilde paylaştığım mesaj dolayısıyla kamuoyundan özür diliyorum."