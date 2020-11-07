Yeni Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal kimdir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1,5 yıl içinde iki Merkez Bankası başkanını görevden aldı.

Erdoğan bir önceki başkan Murat Çetinkaya'yı faizleri indirmediği için görevden alırken, bugün görevden alınan Murat Uysal ise, dövizdeki yükselişe karşın Erdoğan'ın talimatına uymuş, faizlere dokunmamıştı.

Kararın avronun 10 liranın üstüne çıkması, doların 8,50'yi geçmesi sonrası alınması dikkat çekerken, göreve getirilen yeni isim ise AKP'nin bilindik bir üyesi çıktı.

2015 yılında AKP Bayburt vekili olan, AKP Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan, 64 ve 65. hükümetlerde Ekonomi Bakanı olarak görev yapan, sonrasında Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı olan Ağbal, şimdi de Merkez Bankası'nın başına geçmiş oldu.

Naci Ağbal kimdir?

Naci Ağbal, 1 Ocak 1968 tarihinde Bayburt'un Yoncalı köyünde doğdu.

1989 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. Aynı yıl Teftiş Kuruluna girdi, 1993'te Maliye Müfettişi oldu. Yüksek Lisans eğitimini 1998 yılında Exeter Üniversitesi İş İdaresi Genel İşletme Yönetimi (MBA) Programında tamamladı.



2003 yılında, AKP iktidarında, Gelirler Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı görevine, 2007 yılında Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'ne atandı.

Ekim 2008 tarihinde Bakanlar Kurulu kontenjanından Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyeliğine seçildi. 8 Mart 2008 tarihi itibarıyla de Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet üyesi oldu.

12 Haziran 2009 tarihinde Maliye Bakanlığı Müsteşarlığı görevine atandı. Bu görevini 9 Şubat 2015 tarihine kadar sürdürdü



Haziran 2015 seçiminde AKP Bayburt milletvekili olarak Meclis'e girdi.

13 Eylül 2015 tarihinde AKP Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine başladı.

Kasım 2015 Türkiye Genel Seçimleri'nde tekrar Bayburt milletvekili olarak Meclis'e girdi.



64. ve 65. Türkiye Hükûmeti'nde Maliye Bakanı olarak görevlendirildi.



2018-2020 yılları arasında Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı görevini yaptı.