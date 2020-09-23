Yavuz Bingöl: Yandaşlık kötü bir şey değil

Yandaşlığın kötü bir şey olmadığını belirten Bingöl, "Ben bir partili değilim. Bunun yandaşlık olarak algılanması doğru değil" dedi.



Türkücü Yavuz Bingöl, TV100’de Okan Bayülgen’in sunduğu ‘Nokta’ programına konuk oldu. Bingöl, programda “Yandaşlık kötü bir şey değil mi?” sorusuna yanıt verdi.

Bingöl, "Bence yandaşlık kötü bir şey değil. Her partinin kendi yandaşı yok mu? Onlar da yandaş sonuçta. Ben bir partili değilim. Bunun yandaşlık olarak algılanması doğru değil. Ben ülkenin sorunlarıyla birebir ilgilenen birisiyim. Özellikle sol sendikalar, dergiler, gazeteler ve radyolar benim 30 yıllık emeğimin hakkını asla ödeyemez. Ben çok sayıda dayanışma konserine gitmiş bir insanım. CHP'li bir belediye İbrahim Tatlıses ve Tarkan'ın konser ücretinde indirim yapması için benden yardım istedi" ifadelerini kullandı.