Viyana'da neo-naziler ve liberallerden Covid-19 önlemlerine karşı protesto

Hükümetin Covid-19'un yayılmasını engellemeye yönelik önlemlerini protesto etmek için Viyana'da Heldenplatz'da faşistler ve liberaller bir araya geldi.

Koronavirüs kısıtlamalarını anayasal hakların ihlali olarak nitelendiren liberallerin mitinginin örgütleyicisiyse faşist "Querdenken 711" isimli aşırı sağcı komplo teorisyeni çete.

Grup Almanya'da da etkin

Almanya'da da etkin olan neo-nazi "Querdenken 711" çetesi, pandeminin başlarında "bilişim girişimcisi" Michael Ballweg tarafından Stuttgart şehrinde kuruldu. Faşist grup, Covid-19 önlemlerine karşı, liberallerin ve saltanat yanlılarının da geniş bir katılım gösterdiği büyük mitingler örgütlemesiyle biliniyor.

Almanya'nın Baden-Wuerttemberg eyaletinde neo-nazi faaliyetleri nedeniyle polisin takibi altında olan grupun mitinglerinde Holokost inkarcısı, neo-nazi ve saltanat taraftarı sloganlar öne çıkıyor.

Grubun yöneticileri kendilerini “Reichsbuerger” (Reich Vatandaşları) olarak nitelendirirken modern Almanya ve Avusturya devletlerini reddediyor ve İkinci Dünya Savaşı'nda yenilgiye uğramasıyla sonu gelen "III. Alman Reich'ının" devamcıları olarak nitelendiriyor.

Grubun örgütlediği mitinglere "özgürlüklerin kısıtlanmasına karşı olan" liberaller de geniş katılım gösterirken geçtiğimiz aylarda Berlin'de düzenlenen mitingin katılımcıları polise saldırmıştı.

26 Aralık'ta Avusturya makamları, gerekli olmayan tüm işletmeleri kapatan ve sosyal buluşmaları kısıtlayan üçüncü bir önlem paketi açıklamıştı.