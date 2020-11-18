Liberaller ve faşistler tekrar omuz omuza: Almanya'da koronavirüs inkarcıları sokakta

Bu haftanın başlarında, Almanya Şansölyesi Angela Merkel, Covid-19’un ülkede yayılmasına ilişkin durumu Almanya’nın bölge başkanlarıyla tartıştı. Taraflar, önlemlerin sıkılaştırılması konusunda bir fikir birliğine varamamalarına rağmen, vatandaşların teması sınırlandırmaları için daha katı tavsiyelerde bulundular.

"Enfeksiyona Karşı Koruma Yasası"ndaki değişiklikler tartışılırken, koronavirüs şüphecileri Çarşamba günü Alman parlamentosunun üst meclisi Bundesrat'ın önünde toplandı.

Tasarı kapsamında, özel ve kamusal alanlarda temas kısıtlamaları, ağız ve burun kapatan maske zorunluluğu, seyahat kısıtlamaları ve ayrıca işletme kapatmaları içeren yeni adımlar tartışılıyor.

Almanya'da polis belli bir noktada virüs inkarcılarını tazyikli suyla müdahale ederek dağıtmaya çalıştı.

Almanya'da Covid-19'a karşı alınan önlemler liberaller, faşistler, meşrutiyet yanlıları ve aşı karşıtı gruplar tarafından “insan hakları ve ifade özgürlüğünü ihlal ettiği" gerekçesiyle muhalefetle karşılaşıyor.

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