Vebitcoin soruşturması kapsamında 4 şüpheli tutuklandı

Muğla merkezli kripto para işlem platformu Vebitcoin'in faaliyetlerini durdurduğunu açıklamasından sonra gözaltına alınan şüpheliler şirket yöneticisi İ.B, şirket ortağı eşi G.B. ve 2 şirket çalışanı ifade işlemlerinin ardından Muğla Adliyesine sevk edildi.
Şüpheliler savcılık sorgusunun ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, 23 Nisan'da işlemlerini durdurduğunu açıklayan kripto para platformu Vebitcoin'in, Türkiye'deki finansal kuruluşlardaki hesaplarını bloke etmiş ve Vebitcoin firması ve yöneticileri hakkında inceleme başlatmıştı.