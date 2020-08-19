Trump Kudüs'te elçilikle Evanjelistleri memnun etmiş

ABD Başkanlık seçimleri için yarışan adaylar çalışmalarına hız verirken, seçim kampanyası sırasında yapılan konuşmalar, ülke dışında da gündem oluyor.

Pazartesi günü Wisconsin, Oshkosh'ta bir havaalanında düzenlenen mitingte konuşan Trump, ABD'nin İsrail Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınmasının Evanjelistleri Yahudilerden daha fazla sevindirdiğini söyledi.

"Ve İsrail'in başkentini Kudüs'e taşıdık. Bu Evanjelistler içindi. Yani çok şaşırtıcı aslında: Evanjelistler bu konuda Yahudilerden daha büyük bir heyecan duyuyor. Evet, bu inanılmaz."

Bir saatten uzun süren konuşmasının alkışlarla kesilen bir bölümü bu sözlerden oluşuyordu.

Trump aynı konuşma içinde Golan Tepeleri'ne de değindi. 2019 Mart'ında 1967 yılında İsrail tarafından ilhak edilmiş olan Golan üzerinde İsrail egemenliğini tanıyan kararını "Golan Tepeleri'ni unutmayın, Golan Tepeleri'ni de hallettik. Çok iş yaptık yani" sözleriyle hatırlattı.

Evanjelist deyip geçme

Evanjelistlerin ABD nüfusu içinde yüzde 40'a yakın bir ağırlığı olduğu söyleniyor.

2017 yılında İsrail yanlısı Evanjelistler tarafından yapılmış bir ankete göre, Evanjelistlerin yüzde 80'i İsrail'in kuruluşunu "kehanetin gerçekleşmesi" olarak görüyor.

