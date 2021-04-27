Torbalı belediye başkanı belli oldu

Torbalı Belediye Başkanlığı seçiminde 3. tur sonuçlandı. Üçüncü turu sonuçlanan oylamada CHP'nin adayı Mithat Tekin 17, Cumhur İttifakı'nın adayı Özgür Erman Çağlar 14 oy aldı.

CHP'nin üçüncü turda da fire vermesine rağmen bu sonuçların ardından CHP'li Mithat Tekin Torbalı'nın yeni belediye başkanı oldu.

İkinci turda AKP'nin adayı Özgür Erman Çağlar, 14 oy alırken, CHP'nin adayı Mithat Tekin 17 oy aldı.

Birinci turda CHP'nin adayı Mithat Tekin partisinin belediye meclis üyesi sayısından düşük bir oy olan 16'da kalırken, AKP'nin adayı Özgür Erman Çağlar AKP ve MHP'nin toplam meclis üyesi sayısından üç oy fazla alarak 15 oya ulaştı.

CHP’nin 18, AKP’nin 10, MHP’nin 2, Deva Partisi’nin 1 meclis üyesinin bulunduğu Torbalı Belediye Meclisi’nde yeni belediye başkanı gizli oylamayla seçildi.

Deva Partili üye CHP'nin adayına destek vereceğini açıklamıştı.

Seçimin ilk iki turunda üye tam sayısının üçte ikisi ve üçüncü oylamada salt çoğunluk arandı.