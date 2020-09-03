TKP'den Kartal mitinginin yasaklanmasına yanıt: Yüz yaşında 500 noktada buluşuyoruz

AKP'nin miting ve etkinliklerinde salgın önlemleri hiçe sayılırken, adeta salgının yayılmasına katkı sunulmuş, durum tepki çekmişti.

Ancak bunun aksine, tüm önlemleri alarak 100. kuruluş yıldönümü dolayısıyla Kartal'da bir miting yapacağını ilan eden TKP'ye, İstanbul Valiliği'nden salgın bahaneli yasak geldi.

TKP'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, "AKP iktidarına göre korona virüsü Ayasofya’nın açılışında ortadan kaybolmuş, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda tehdit haline gelmişti. Yine aynısı oldu ve hükümet Erdoğan’ın Giresun’da yaptığı mitingde sırra kadem basan virüsün, TKP’nin yüzüncü yılında boy göstereceği bilgisini alarak Türkiye Komünist Partisi’nin İstanbul’da yapacağı mitingi yasakladı" denildi.

Açıklamada 100. yıl dolayısıyla hazırlanan yeni program ilan edildi, "Kuşkusuz bu yasak son dönemde partimize dönük artan ilginin, çok sayıda işçi, emekçi ve öğrencinin TKP saflarına katılımının önüne geçemeyecek. Partimiz büyük bir kararlılıkla eşitlikçi bir düzen kurma hedefi doğrultusunda ilerliyor. 10 Eylül Perşembe günü, 100 yaşımıza 500 noktada merhaba diyecek ve bu kararlılığı halkımızla paylaşacağız" ifadesi kullanıldı.

TKP'nin açıklamasının tamamı şöyle:

Yüz yaşında 500 noktada buluşuyoruz

AKP iktidarına göre korona virüsü Ayasofya’nın açılışında ortadan kaybolmuş, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda tehdit haline gelmişti. Yine aynısı oldu ve hükümet Erdoğan’ın Giresun’da yaptığı mitingde sırra kadem basan virüsün, TKP’nin yüzüncü yılında boy göstereceği bilgisini alarak Türkiye Komünist Partisi’nin İstanbul’da yapacağı mitingi yasakladı.

İktidar partisinden farklı olarak insan sağlığına büyük değer veren Türkiye Komünist Partisi salgın başladığından bu yana bütün faaliyetlerinde kendi üye ve dostlarının olduğu gibi toplum sağlığını gözetmiş ve bilimsel çalışmaların ortaya çıkardığı veriler doğrultusunda akılcı önlemler almıştır. Nitekim geçtiğimiz ay tüm Türkiye ve yurt dışından gelen delegelerle gerçekleştirilen Parti Konferansı’nda tek bir olumsuzluk yaşanmamış, toplantıyı takip eden dönemde katılımcı hiçbir üyemizde sağlık sorunu ortaya çıkmamıştır.

TKP yüzüncü yılında İstanbul, Ankara ve İzmir’de düzenleyeceği etkinliklere de bu bilinçle hazırlanıyordu. Ancak salgının yayıldığı fabrika ve işletmelerde hiçbir önlem almayan, alışveriş merkezlerindeki yığılmayı, hastanelerin durumunu görmezden gelen İstanbul Valiliği partimizin mitingini halk sağlığını gerekçe göstererek yasaklamıştır.

Kuşkusuz bu yasak son dönemde partimize dönük artan ilginin, çok sayıda işçi, emekçi ve öğrencinin TKP saflarına katılımının önüne geçemeyecek. Partimiz büyük bir kararlılıkla eşitlikçi bir düzen kurma hedefi doğrultusunda ilerliyor. 10 Eylül Perşembe günü, 100 yaşımıza 500 noktada merhaba diyecek ve bu kararlılığı halkımızla paylaşacağız.

Evet, 10 Eylül’de, Türkiye’de ve dünyanın her yerinde aynı anda saat 19’da mahallelerde, meydanlarda, işyerlerinde sosyalizm için, bağımsızlık için, laiklik için, Cumhuriyet için buluşuyor ve TKP’yi selamlıyoruz. Halkımızı ve dostlarımızı buluşmalarımıza çağırıyoruz.

Türkiye Komünist Partisi

Merkez Komite