Tekel bayilerinden 'alkol yasağı' açıklaması

Türkiye Tekel Bayileri Platformu, 17 gün boyunca alkol satışının yasaklandığını duyuran bir açıklama yaptı.

"Tarihe adı 'Esnafa Kapama' olarak geçecek 'Tam kapama' sonucunda 17 gün Alkol satışı yasaklanmıştır" denilen açıklamada, "Tam kapamanın bildirildiği genelgede yazmamasına rağmen keyfi olarak alınan bu karar neticesinde binlerce esnaf kepenklerini kapatmak zorunda kalacaktır. Alkol tüketimi ile korona arasında hiçbir bağ olmamasına rağmen alınan bu karar kişilerin özel hayatlarına müdahaledir" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada şöyle denildi:

"Özellikle Ramazan ayında alınan bu kararın ne kadar manidar olduğundan şüphe yoktur. Halihazırda alkol satışının ramazan ayında zaten düşük olduğu bilinmesine rağmen, bu yasaklar ile Tekel esnaf grubu hiçe sayılmaktadır. Bayram sonrasına kadar esnafın dayanması çok zordur.

Bilindiği üzere bir yılı aşkın süredir, koronavirüsünün yayılımının önlenmesine ilişkin olarak İçişleri Bakanlığı tarafından alınan kararlar neticesinde işletmeler saat kısıtlaması ve tamamen kapama ile mağdur edilmiştir. Birçok işletme ekonomik anlamda zor günler geçirmiş ve geçirmeye devam etmektedir. Devlet tarafından verilen destek paketlerinden “Alkollü içecek satanlar” birçok esnaf faydalanamamıştır.

Kısıtlamaların koronavirüsünün yayılmasını engellemek amacıyla işletmeler kapatılırken aynı zaman da siyasi partilerin mitingleri tüm hızıyla devam etmiştir.

Tüm borçlarımız takvim günü üzerinden hesaplanarak yüksek faiz ile katlanarak devam etmekte, gelirimiz ise açık olduğumuz saatler ile sınırlıdır.

Sözce temsilcimiz olan esnaf odaları her zaman olduğu gibi kriz anlarında başlarını kuma gömerek sorumluluk almaktan kaçmakta olup biriken aidat borçları için esnafı icra ile tehdit etmeye başlamışlardır.

Zincir marketler mahalle aralarına kadar girerek denetim dışı ve yasakların vermiş olduğu tekel zihniyeti ile ticari hayatlarına devam etmektedir.

Cezalar ve yaptırımlar Esnafa uygulanırken, siyasi imtiyaz sahipleri özgürce hareket etmektedir.

Esnaf bu zor günleri atlatmak için taşıdığı ümidini yitirmiş, çaresiz kalmıştır.