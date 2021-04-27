'AKP'den 17 günlük alkol satışı yasağı kararı' iddiası

AKP iktidarının "tam kapanma" bahanesiyle alkollü içki satışını da yasaklayacağı öne sürüldü.

NTV Cumhurbaşkanlığı muhabiri Serkan Kaya'nın haberine göre, alkol satışı yasağı 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak "tam kapanma" sırasında sürekli olarak uygulanacak.

Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, soL'a yaptığı açıklamada, bu yönde bilgilerin kendilerine de ulaştığını, bu kararın tekel bayilerini bitirmeye yönelik olduğunu söyledi.

Aybaş, daha önce alınan içki yasağı satışı kararının mülki idare üzerinden kendilerine bildirildiğini, fiilen bir yasak uygulandığını, yine benzer bir uygulamayla karşı karşıya olduklarını dile getirdi.

Aybaş, "Karar ideolojik, bu bizi bitirmeye yönelik" dedi.