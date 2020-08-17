Tarikat şeyhinden müritlerine 'Devletin kontrol mekanizmalarında olalım' çağrısı

'Uşşaki' isimli cemaat, devlet içerisinde kadrolaşma isteğini açıkça dile getirildi.

Cemaatin lideri olan Fatih Nurullah adlı kişi, cemaatin Nurani Tv adlı Youtube kanalında kendisine yöneltilen “Sarık veya cübbe giymek, resmî işlerimizde engel oluşturuyorsa nasıl bir yol izlemeliyiz?” sorusuna yanıt verirken “Devletin kontrol mekanizmalarında olalım" ifadesini kullanıyor.

“O kisveyi taşıyacağım diye devletten kopma yok” diyen Fatih Nurullah, laikliği yıkma hedefini de gizlemediği ifadelerinde şunları söylüyor:

“Hizmetten kopma yok, ticaretten kopma yok. Tembellik yok. Biz devleti bıraktığımız zaman oraya ne idüğü belirsizler geliyor. Daha sonra amir oluyorlar, başımızı ezmeye uğraşıyorlar. Hele İslami devlet olsun; en güzel sarığı biz saracağız, en güzel cübbeleri biz giyeceğiz. Vakti saati var her şeyin. Mesela başörtü meselesi çözüldü değil mi? Ayasofya mayasofya, Tayyip Bey 'bekleyin' dedi. Ayasofya açıldı…. Devletin kontrol mekanizmalarında olalım. Çünkü ne idüğü belirsizler karar mekanizmalarına geçince Müslümanlar sıkıntı çekiyor.”

Fatih Nurullah, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından da Türkiye Cumhuriyeti'nin artık son bulduğunu öne sürmüş ve "2. Osmanlı kuruluyor, onun başı da Tayyip Bey birinci padişahımız olarak gözüküyor” demişti.