soL TV | soL Bilim ve Aydınlanma: Mars'ın keşfi ve uzay araştırmaları

Bilim ve Aydınlanma programında bu hafta, Perseverance aracının Mars'a inişi ile geniş bir kesimin gündemine 'yeniden' oturan uzay çalışmaları hakkında Bilim ve Aydınlanma Akademisi (BAA) Kolektif Yaşamı Kurgulama Bilim Alanı, Uzay Komisyonu Sekreteri Ogün Eratalay ile bir söyleşi gerçekleştirdik.