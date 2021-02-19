NASA'nın keşif aracı Kızıl Gezegen'e iniş yaptı

Amerika Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) yeni uzay aracı Perseverance, 30 Temmuz'da Florida'da başlayan yolcuğunu tamamladı. NASA, "Perseverance" adlı keşif aracının Mars yüzeyine başarılı şekilde indiğini duyurdu.

NASA'nın bir ton ağırlığındaki Rover tipi uzay aracı Perseverance, yaklaşık 7 aylık yolculuğun ardından, doğu Amerika yerel saati ile 15.55'te Mars'ın Jezero Kraterine indi.

NASA tarafından canlı yayımlanan iniş misyonu sorunsuz gerçekleşti. Mesafe dolayısıyla Mars yüzeyine ilk dokunuşun görüntüleri yaklaşık 11 dakikalık gecikme ile yayını seyredenlere ulaştırılabildi.

NASA'nın Florida'da bulunan Cape Canaveral Hava Kuvvetleri İstasyonu'ndan 30 Haziran 2020'de fırlatılan uzay aracı, yaklaşık 470 milyon kilometrelik bir yolculuk yaptı.

Eski bir nehir deltası olan Jezero Kraterine iniş yapan Perseverance, Kızıl Gezegen'in yüzeyinden kaya parçaları ve örnekler toplamasının yanı sıra su ve yaşam izleri arayacak.

Perseverance'dan gelen ilk fotoğraf: