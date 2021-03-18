Şikayetler artıyor: 2. doz randevuları iptal ediliyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün yaptığı açıklamada 60-65 yaş arasına da aşılamanın başlayacağını duyurdu ama gelen bilgiler bakanın açıklamalarıyla çelişiyor.

soL'a bilgi veren bir okurumuz annesinin 2. doz aşısı için verilen randevunun iptal edildiğini, gelen SMS mesajıyla bunu öğrendiklerini anlattı. Aile hekimiyle görüşerek soruşturduklarındaysa mesajda yazanın aksine bu durumun hekimin değişen planıyla ilgili olmadığı, aşının bittiği ve ne zaman geleceğine dair haber beklediklerini söylediklerini aktaran okurumuz, gelen mesajla bir bakıma aile hekimiyle karşı karşıya getirildiklerini ifade etti.

Konuyla ilgili bilgi almak için ulaştığımız Ankara'da görevli bir aile hekimi zaten aile hekimlerinin 182 üzerinden mesaj atmalarının mümkün olmadığını, bu mesajın sağlık müdürlüklerinden gönderildiğini söyledi.

Özellikle son bir haftadır aşı randevularında sıkıntılar yaşandığını doğrulayan aile hekimi, merkezi randevu sisteminde olan bazı randevuların kendilerinin de haberi olmadan "buharlaştığını" söyledi ve henüz yaşadığı bir olayı şöyle aktardı:

"Bugün 2. doz aşı için gelen bir yurttaş 2. randevusunu merkezi randevu sisteminde göremeyince 'acaba yanlış mı hatırlıyorum' diye düşündü. Hastanın ekran görüntüsü göstermesiyle durum açıklığa kavuştuğu. Randevu aile hekimine de haber verilmeden merkezi şekilde iptal edilmişti."

Aşı konusunda hiçbir şekilde bilgi alamadıklarını aktaran aile hekimi, kendi ellerinde şimdilik yeterli aşı olduğunu ama bunun da bir gün sonraki öğlen randevusuna kadar ihtiyaçlarını karşılayacağını söyledi.

Bakanın açıklamalarını hatırlattığımızdaysa sistemin henüz 60-65 yaş arasına randevu vermeye izin vermediğini söyledi.

Aşı stoklarının azalması nedeniyle randevuların seyreltilmeye çalışıldığını düşünen aile hekimine "peki iki doz arasındaki süre uzayınca aşının etkisinde bir azalma olur mu?" diye sorduk. Bununla ilgili bilimsel bir açıklama yapacak durumda olmadıklarını söyleyen aile hekimi ancak mevcut araştırmaların hep iki doz arasının 14 gün olduğu kabulüyle yapıldığını ekledi.