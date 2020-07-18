Şikayet geri çekildi ama HDP'li vekil hakkındaki şiddet soruşturması sürecek

HDP Muş Milletvekili Mensur Işık’ın öğretmen eşi Ebru Işık'a uyguladığı şiddet haberi sonrası dikkat çeken gelişmeler yaşandı.

Ebru Işık, savcılığa giderek şikayetini geri çekerken, Hürriyet’e yaptığı açıklamada, “İfademi anlık bir öfkeyle yanlış verdim. Kesinlikle şiddet yok. Eşim hastaneye götürmediği için kızmıştım. O kızgınlıkla polise giderek şikayetçi oldum. Dolaba çarpma sonucu gözümde morarma oldu” dedi.

Soruşturma düşecek mi?

Ancak kadına yönelik şiddet iddiası şikayete bağlı bir suç olmadığı için Mensur Işık hakkında başlatılan soruşturma düşmüş değil.

Yapılacak soruşturma sonucu Işık hakkında ortaya çıkan delillere göre kamu davası açılabilecek.

Ne olmuştu?

Bir lisede fen bilimleri öğretmeni olan Ebru Işık, uğradığı şiddet sonrası yaşadıklarını verdiği şikayet ifadesinde şu şekilde açıklamıştı:

Üzerime geldi, kendimi korumak için elimi kendisine doğru uzattım. Bunun üzerine sol gözüme yumruk attı. O an gözümü hissedemedim. Bana ‘Sen beni sinirlendirdin, bu olayın sebebi sensin’ tarzında ithamlarda bulundu. Gözümün halini görünce kendisi de korktu. Hastaneye gitmek istedim. Evden çıkmama izin vermedi. Evin kapısını kilitledi. Sürekli psikolojik baskı yaptı. 155’i aramamı engellemek için telefonumu sakladı, bana vermedi. Hastaneye gitmek için ısrarım artınca, ‘Tamam, ben seni hastaneye götüreceğim’ dedi. Saat 14.00’e kadar evde kaldım.

'Kaza olduğunu söyle...'

Ağrılarım artınca beni 25 km uzaklıkta Etimesgut’ta özel bir hastaneye götürdü. Sürekli, ‘Doktora sana vurmadığımı, kaza olduğunu söyle’ diyerek ısrarcı oldu.Yol boyu böyle söyledi. Bu olayın adli vaka olmaması için uğraştı. Doktora yaşadığım durumu anlattım. Bunun üzerine hastane 155’e bilgi vererek, polis çağırdı. Ekiple birlikte büro amirliğine gittim. Uzaklaştırma talebim vardır, önleyici tedbir kararı istiyorum. Beni darp eden, bana tehdit ve hakaretlerde bulunan Mensur Işık’tan davacı ve şikâyetçiyim.”

HDP'den açıklama

Öte yandan HDP Muş Milletvekili Mensur Işık hakkında HDP Merkez Disiplin Kurulu tarafından eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle kesin ihraç talebiyle soruşturma başlatıldı.

HDP Kadın Meclisi tarafından yapılan açıklamada ise, "Ebru Işık’ın ilk beyanını esas alarak Mensur Işık hakkında kesin ihraç talebiyle Kadın Meclisimizin başvurusu üzerine soruşturma başlatmıştır. Tüm yetkileri tedbiren durdurulan Işık’ın savunması alınacaktır" denilmişti.