Sağlık Bakanı Koca: Tedbirlerde 'yerinde karar' dönemine geçiyoruz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası yazılı açıklama yaptı.

Koca, ''Tedbirlerle ilgili artık vaka sayılarına göre 'Yerinde karar' dönemine geçiyoruz'' dedi.

Koca, "Bilim Kurulumuzun oluşturduğu öncelikli grupların aşılamasında 1. aşamayı tamamlamak üzereyiz" dedi.

Koca, "Şu ana kadar ülkemizde yaklaşık 800 bini ikinci doz olmak üzere 5 milyonu aşkın doz aşı yapılmış oldu" ifadelerini kullandı.

Koca şunları aktardı:

"Normale dönmek için vaka sayılarını önemli ölçüde azaltmak durumundayız. Ülkemizde de görülen mutasyonlara karşı etkin bir çalışma yürütüyoruz. Vaka sayılarında ülke genelinde son dönemde 7-8 bin bandında bir sıkışma söz konusu. Uygulamalı eğitimin mümkün olduğunca yüz yüze yapılması, teorik eğitimlere ise çevrimiçi olarak devam edilmesi görüşü YÖK'e iletilmiştir. Esnafımızın işine, öğrencilerimizin okullarına bir an önce kavuşmalarını istiyoruz. Bunun kriterlerinin belirlenmesi konusunda Bilim Kurulumuz çalışmalarını sürdürüyor."