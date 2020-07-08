Sabah yazarı Danıştay'ın yazmadığı Ayasofya kararını açıkladı

Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi ve yazarı Okan Müderrisoğlu, edindiği kulis bilgisinde Danıştay’ın yazmadığı Ayasofya kararının oy birliğiyle alındığını, 'müzeye çevrilmesi' kararının hukuka aykırı olduğunun değerlendirildiğini söyledi.

Müderrisoğlu, Danıştay tarafından alınan bu kararın yazım aşamasında olduğunu da belirtti.

NTV'de açıklamalarda bulunan Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Müderrisoğlu, Ayasofya'nın cami statüsüne çevrilmesiyle ilgili Danıştay'ın karar aldığı iddiasıyla ilgili özetle şu ifadeleri kullandı:

"Danıştay 10'uncu Dairesi bu konunun hukuken sağlam hukuki argümanlar üretilerek ve konunun esasına girilerek konunun çözülmesinden yana irade sergiledi. Bunun altını çizelim.

Yani bu konuda idarenin yetkisi vardır ya da yoktur konusu siyasetin ve günlük polemiğin bir başlığıdır. Bunun da açıklanabilir, karşı çıkılabilir, onaylanabilir argümanları vardır ancak ben Danıştay'dan edindiğim izlenimi söyleyeyim ki esasına bu konunun girerek bunu reddetmelisiniz. Bu idari tasarruftur.

Karar oy birliğiyle verildi

Bu konuda kararı da oluşturdu. İdari yargılama usulü bu kararın 15 gün içerisinde yayınlanmasına amir. Dolayısıyla o karar yayınlandığından itibaren de çok somut sonuç ifa edecek. Benim öğrendiğim, buradan kamuoyuyla da paylaşayım. Umarım da yanılmam. Oy birliğiyle bir karar tesis edildiği.

Ayasofya'nın statüsü kökten değişiyor iddiası

Dolayısıyla da Ayasofya'nın statüsü ile tartışmaların kökten ortadan kaldırabilecek; en azından hukuki nitelikte bir karar olduğu yönünde. Altını çizeyim bu karar oy birliğiyle alındığı yönünde duydum.