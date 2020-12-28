RTÜK'ün 2020 karnesi belli oldu

RTÜK Üst Kurul Üyesi İlhan Taşcı'nın hazırladığı RTÜK’ün 2020 karnesine göre, 2020 yılında yandaş kanallara 400 bin lira para cezası verilirken iktidarı eleştiren kanallara 10 milyon TL ceza kesildi.

Taşçı'nın yayınladığı bilgilere göre RTÜK, 1 Ocak 2020 - 25 Aralık 2020 tarihleri arasında yandaş kanallar A Haber, Kanal 7, TV Net, TGRT Haber’le ilgili 1 yıl boyunca hiçbir dosya görüşülmedi ve hiçbirine ceza verilmedi.

ATV hakkında 102.500 şikayetin sadece 2'si görüldü

En çok şikayet edilen kanal ATV olurken, kanallailgili Üst Kurul gündemine sadece iki dosya alındı.

Kurul, bu kanala bir kez “Türkçe’nin kaba kullanımından” uyarı yaptırımı, 1 kez de “ailenin korunması”na aykırılıktan idari para cezası verdi. Bu iki vaka dışında kanalla ilgili hiçbir dosya görüşülmedi. ATV’ye verilen para cezası, beyan ettiği reklam geliri üzerinden 400 bin lira olarak hesaplandı.

Ayrıca Türkiye’de en yüksek reklam gelirine sahip kanal olarak ATV kayıtlara geçti.

RTÜK’ün 2020 Karnesi...

* Muhalif kanallara 25 kat ceza

* Muhalif kanallara 10 milyon, yandaşa 400 bin lira para cezası

* ATV’ye 102 bin şikayet, 1 Ceza!

* Yandaşa 4, muhalife 54 kez ceza pic.twitter.com/TNWBbnVyK3 — İlhan Taşcı (@ilhantasci) December 28, 2020

'İktidarı eleştirmenin ekonomik bedelinin en ağır şekilde ödetildiği bir yıl oldu'

İlhan Taşcı’nın raporuna göre, 2020 yılı boyunca hükümeti eleştiren kanalların aldıkları cezalarsa şöyle:

TELE 1 hakkında 16 idari para cezası, 8 gün boyunca 2 program durdurma ve 1 kez de beş günlüğüne ekran karartma olmak üzere 19 ceza verildi.

Halk TV’ye 12 kez idari para cezası, 10 gün boyunca süren 2 program durdurma, bir kez de beş günlüğüne ekran karartma olmak üzere 15 yaptırım kararı verildi.

KRT’ye 3 kez idari para cezası verildi.

Fox TV’ye 9 kez idari para cezası verildi, 1 kez de 3 ana haber bülteninin durdurulmasına hükmedildi.

İktidarı eleştiren televizyon kanallarına kesilen idari cezaların parasal karşılığı ise kayıtlara yaklaşık 10 milyon lira olarak geçti.

İktidarın ve RTÜK’ün doğrudan hedefi dışındaki kanallardan ise 2020 yılında Habertürk en fazla cezalandırılan kanal oldu. Habertürk’e ise 1 kez uyarı, 5 kez idari para cezası, 1 kez de 5 günlüğüne program durdurma cezası verildi. Habertürk'te söz konusu cezalar CHP'li vekil Ali Mahir Başarır'ın tank-palet fabrikasının satışını eleştirirken kullandığı "Ordu Katar'a satılmış" sözleri nedeniyle gelmişti.

CHP’li RTÜK Üst Kurulu Üyesi İlhan Taşcı, ceza adaletsizliğinin yayıncıları, televizyonlardaki düşünsel çölleşmenin de izleyicileri bıktırdığını vurgulayarak, şunları söyledi:

“Üç aşağı beş yukarı benzer içerikleri üreten yayıncılara nasıl olur da RTÜK 1 yıl içerisinde birine göstermelik, nazarlık niyetine 1 ceza keserken, ötekilerine 54 ceza keser. Bu kanallar arasındaki temel fark, sadece iktidarı haberlerinde övenler ile yerenler. Bu kadar açık ve net. Bunun para cezası olarak karşılığı ise yayıncılar arasında 25 kat fark! RTÜK aracılığıyla verilen mesaj açık, ben seni yaşatmayacağım, halkın haber alma hakkına kulak tıkayacağım, iktidarı eleştireni yaşatmayacağım; sarayın ve iktidarın nefesi, sesi olanları da koruyup kollayacağım, reklamlara boğacağım”

Taşçı, 2020, RTÜK açısından iktidarı eleştirmenin, sorgulamanın ekonomik bedelinin en ağır, haksız, adaletsiz şekilde ödetildiği bir yıl olduğunu belirtti.