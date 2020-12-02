Ordu polemiği sürüyor: RTÜK'ten Habertürk'e ağır ceza

RTÜK, CHP Mesin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın tank palet fabrikasına Katar'ın ortak edilmesini eleştirirken kullandığı "devletin ordusu Katar'a satılmış" sözleri nedeniyle Habertürk'e ceza verdi.

RTÜK'ün CHP'li üyesi İlhan Taşçı cezayı şöyle duyurdu:

"RTÜK, CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın Tank Paletin Katarlılara satışına ilişkin sözleri nedeniyle “devletin varlık ve bağımsızlığına, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne” aykırı yayından Habertürk’e oyçokluğuyla % 5 idari para, 5 kez de program durdurma cezası verdi.

RTÜK’ün Habertürk’e verdiği cezanın dayanağı yasadaki en ağır yaptırım 8/1/a maddesi. Kanal benzer ihlalden 2. kez ceza alırsa yayını 10 gün durdurulacak. 3. kez ceza alması hainde ise Habertürk’ün yayın lisansı iptal edilecek! Kararda ben ve Sn.@okonuralp karşı oy kullandık."