'RTÜK görmesin' mesajından sonra Çıplak dizisi yayından kaldırıldı

Çıplak dizisi, yer aldığı BluTV platformundan kaldırıldı.

Dizinin yayından kaldırılmasından kısa süre önce bir paylaşım yapan Cüneyt Özdemir, "Aman Ebubekir Şahin ve sansür kılıcı görmesin" paylaşımı yapmıştı.

Bu paylaşımın ardından dizinin kaldırılması sonrası Özdemir, "Yeni bir delilikle karşı karşıyayız. 6 ay önce Çıplak adında bir dizi çekiliyor. Blu tv yayınlıyor. Ben diziyi yeni izleyip şaşırıyor ve övüyorum. Aylardır Sansürcülüğünü eleştirdiğim RTÜK başkanına her zaman olduğu gibi espirili bir şekilde 'aman duymasın' deyip söyleniyorum Dizi Blu Tv'den kaldırılıyor ve ihale bana kalıyor!" dedi.